Frühjahrskonzert der jungen Kolpingkapelle lädt zur Weltreise ein

Music Kids, Nachwuchsorchester und Jugendorchester erfreuen in Mering mit einem Frühjahrskonzert. Dabei entführten sie ihr Publikum musikalisch in alle Weltregionen.

Mit Schwung und vor allem fröhlichen Tönen verwandelte sich die Mehrzweckhalle Mering mit dem musikalischen Kolpingnachwuchs für einen Nachmittag in den schönsten Konzertsaal Merings. Klaus-Dieter Ruf hatte als Vorsitzender die Freude in dem voll besetzten Saal zahlreiche Ehrengäste, darunter Bürgermeister Florian Mayer, Kolping Ehrenmitglied Wolfgang Reiner und Vertreter des Lions Clubs Friedberg und der Meringer Pfarrgemeinde begrüßen zu dürfen. Die jungen Musikerinnen und Musiker nahmen ihr Publikum auf eine Weltreise mit.

Serengeti-Klänge beim Konzert in Mering

Die Reisecrew des Nachwuchs- und Jugendorchesters begrüßte die Gäste in neuen Jacken, die aus der „Stiftung für Mering“ finanziert worden war. Und auch musikalisch waren sie auf dem neuesten Stand: Die Mädchen und Jungen hatten dank finanzieller Unterstützung ein Probewochenende in Violau verbringen können. Mit ihrer Dirigentin Petra Paul startete das Nachwuchsorchester sofort mit einem majestätischem Islands Empire Marsch in die Weltreise und fing spanischen Flair in den „Streets of Madrid“ ein. Immer dabei waren die jugendlichen Moderatoren Klarinettistin Marina und Schlagzeuger Benjamin, deren kurzweilige Moderation eine Bereicherung war.

Der nächste Stopp war für die Serengeti eingeplant: Lautmalerisch entstanden beeindruckende afrikanische Landschaften, die mit überraschenden Einlagen des Schlagzeugregisters die Tierwelt heraufbeschworen. Das mitreißende Stück Arabian Dances, welches das Fest eines Nomadenvolkes um ein Feuer beschreibt, begann mit einem bezaubernden Klarinettensolo von Kerstin Pooch als Beginn eines auflodernden Feuers in einer Wüstennacht. Es nahm mit einem kleinen Bläserensemble an Tempo auf, wandelte sich in einem wilden Tanz und endete in einem wohlverdienten Applaus. Auch abenteuerliche Salzwassergischt und tropische Sonne durften die Zuhörerinnen und Zuhörer bei Pirates of the Caribbean genießen.

Meringer Music Kids beteiligten sich mit Volksliedern

Große Begeisterung war den jüngsten Musikerinnen und Musikern bei den Music Kids anzuhören, die erst seit Kurzem ein Instrument spielen: Dirigentin Conny von Schenckendorff konnte sich mit ihren Schützlingen über einen frischen Auftritt mit bekannten Volksliedern und Melodien von Jörg Sommerfeld freuen. Da durfte dann eine kleine Zugabe in Form einer Tour durch Frankreich, die USA und den Niederlanden mit dem erfahrenen Nachwuchsorchester nicht fehlen.

Im zweiten Teil der musikalischen Weltreise übernahm das Jugendorchester mit Conny von Schenckendorff die Reiseleitung: Fernöstlich wurde es mit Japanese Ninja, dessen finaler Gong auch die Zuhörer meditativ stimmte. Wie ein Soundtrack aus dem Wilden Westen wirkte dagegen das Branding Iron, bei dem sogar ein Pferdewiehern nicht fehlte. Zeit für große Gefühle war dann bei den Soundtrack Highlights von The Lion King angesagt: Gefühlvoll, spannend und voller Lebendigkeit– Hakuna Matata! Beschwingt konnten sich die Zuhörer dann auf das Medley aus irischen und englischen Volksliedern „Around the Whiskey Jar“ freuen, bei dem ein gefühlvolles Saxophonsolo von Maren Felten für Gänsehaut sorgte. Dass „Singing drinking and chillin'" angesagt war, verstand sich von selbst: „What shall we do with the drunken sailor“ schmetterte das Publikum mit.

Mit Dankesworten an alle Beteiligten und Helfer war die Weltreise fast zu Ende: Das große Orchester aus Jugend- und Nachwuchsorchester verabschiedete sich mit Sonne und pulsierendem Rhythmus mit einem traditionellen Zulu-Lied.