Mering

Für eine Entlastungsstraße am Meringer Schulzentrum gibt es kaum Kapazitäten

Plus Kaum beginnt nach Ostern der Unterricht am Schulzentrum Mering, wird auch wieder die Diskussion um das neue Verkehrskonzept laut. Die Meinungen gehen auseinander.

Von Eva Weizenegger

Bürgermeister Florian Mayer hat vor sich den Flächennutzungsplan zwischen Friedenau- und Ambérieustraße liegen. Er zeigt auf die orangefarben markierten Flächen. "Es sind über 30 Grundstücke, die mehr als 26 Eigentümern gehören", sagt er. Mit jedem Einzelnen müsste der Rathauschef in Verhandlung treten, wenn es um eine mögliche Verbindung zwischen Friedenau- und Ambérieustraße geht. Diese Straße wird immer wieder gefordert, wenn es um eine Entlastung der Verkehrssituation am Meringer Schulzentrum geht. "Dabei ist es nicht so, dass nicht schon mein Vorgänger auch mit den Grundstückseigentümern Kontakt aufgenommen hat", blickt Mayer auf die Amtszeit von Hans-Dieter Kandler zurück. Auch Mayer selbst habe immer wieder Gespräche geführt. Doch zunächst müsste sich der Marktgemeinderat Klarheit darüber verschaffen, wie er diese Fläche entwickeln will.

Bürgermeister Mayer: "Da wird auch vieles schlechtgeredet."

"Zurzeit sehe ich dafür kaum Kapazitäten, weil wir enorme Aufgaben wie beispielsweise das Gebiet an der Augsburger Straße, Rathausneubau und Innenortsentwicklung vor uns haben." Zudem glaubt Mayer, dass das Verkehrskonzept am Schulzentrum besser funktioniere als viele glauben. "Da wird auch vieles schlechtgeredet." Es sei zwar nicht die perfekte Lösung, aber man habe das Beste daraus gemacht. "Wir kämpfen mit vielen Problemen aus der Vergangenheit, die viel zu spät angegangen wurden", sagt Mayer. Doch die Alternative wäre gewesen, nichts zu tun. "Und das wäre doch auch nicht gut gewesen." Vor allem der Bereich an der Verkehrsinsel zwischen Tratteil- und Ambérieustraße sei entschärft worden. Auch habe sich die Situation für die Schulbusse deutlich verbessert.

