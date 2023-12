Mering

06:00 Uhr

Für Familie Lehmann aus Mering gehören Krippen zu Weihnachten dazu

Plus Mutter Christines Eltern waren begeisterte Krippensammler. Die Liebe für Krippen übertrug sich auf sie und ihre eigenen Kinder

Gleich mit drei Weihnachtskrippen war Christine Lehmann bei der Meringer Krippenausstellung vertreten. Aber es waren nicht alles ihre eigenen Krippen. Eine Krippe mit Figuren aus Olivenholz aus Bethlehem holte sie bei ihrem Vater und eine moderne Scheibenkrippe bei ihrer Schwester aus Roggenburg ab und stellte sie ebenfalls in Mering aus. Für sie, ihren Mann Jens und die Kinder Solveig und Silvan darf eine Krippe an Weihnachten einfach nicht fehlen. Sie sind von Kindheit an damit aufgewachsen und wollen auf diese liebgewordene Tradition nicht verzichten.

31 Bilder Die schönsten Bilder von der Krippenausstellung in Mering Foto: Heike Scherer

Immer wieder kommt eine neue Figur zu Krippe dazu

Christine Lehmann besitzt eine Ostheimer Krippe mit zahlreichen Holzfiguren. Den Stall, der in der Meringer Krippenausstellung dabei war, hat sie sich von ihrem Bruder ausgeliehen. „Meine Tochter Solveig, die am 11. Februar 2011 geboren wurde, bekam von der Patin einen Engel geschenkt“, erinnert sich Christine Lehmann. Der weiße Engel mit großen Flügeln steht ganz rechts und hält einen goldenen Stern in der rechten Hand, während er die linke Hand nach oben erhebt. Die weiteren Figuren schenkten ihnen Verwandte nach und nach hinzu. Zuerst waren es Maria, Josef und das Jesuskind in der Krippe. Jetzt sind noch drei Hirten mit Schafen, zwei Könige mit Kamel und Pferd, eine weibliche und männliche Person vor dem Stall, Ochs und Esel, eine Katze, ein Hund, Hase, Eichhörnchen und Igel hinzugekommen. Diese Ostheimer Krippe wird von der Familie jedes Jahr auf einem kleinen Tisch aufgebaut. Unter dem Weihnachtsbaum steht eine Kinderkrippe. Die Alpenländische Krippe mit Figuren der Firma Dürr aus Hohenfurch und einem von Jens Lehmann selbstgebauten Stall findet auf dem großen Buffet mit Moos darunter ihren Platz.

