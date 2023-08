Mering

06:12 Uhr

Für Katastrophenschutz: Meringer Feuerwehr bekommt modernste Fahrzeuge

Die Meringer Feuerwehr ist eine von vier Partnerwehren im Landkreis, die sich am neuen Wechselladerfahrzeugkonzept beteiligt.

Plus Landkreisweit ist Mering einer von vier Standorten für Einsatzfahrzeuge mit spezieller Ausrüstung für den Katastrophenschutz. Davon profitiert auch der Ort.

Von Heike John

Die Feuerwehr Mering hat einen hohen Stellenwert im Landkreis. Dies zeigte sich einmal mehr bei der Beratung zum Thema Wechsellader-Fahrzeugkonzept, das nach der Abstimmung im Kreistag nun auch dem Marktgemeinderat vorgestellt wurde. Seit Ende 2021 ist die Kreisbrandinspektion zusammen mit dem Landratsamt mit der Erstellung dieses Konzepts beschäftigt. Hintergrund sind die steigenden Anforderungen an den Landkreis hinsichtlich des Katastrophenschutzes.

Die Meringer Feuerwehr ist geeignet für das Konzept

Die Standardausrüstung der gemeindlichen Feuerwehren stößt schnell an ihre Grenzen, wenn Spezialqualifikationen benötigt werden. Deshalb setzen mittlerweile bereits viele Wehren auf ein Wechsellader-System. Dieses Fahrzeugkonzept sieht die Anschaffung von Wechselladerfahrzeugen als Einsatzfahrzeugen vor, die mehrere Hauptaufgaben in einem vereinen. Sie dienen dem Transport von feuerwehrtechnischen Einsatzmitteln, die in oder auf austauschbaren Abrollbehältern gelagert sind.

