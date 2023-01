Für Kurzentschlossene: Führung durch Sonderschau in Mering

Am Sonntagnachmittag ist noch einmal die Ausstellung "1000 Jahre Mering in 10 Objekten" zu sehen.

Am Sonntag, 8. Januar, besteht noch einmal die Gelegenheit, die Sonderausstellung "1021 – 2021: 1000 Jahre Mering in 10 Objekten" zu besuchen. Geöffnet ist die Schau des Meringer Heimatvereins von 14 bis 17 Uhr im ehemaligen Showroom im ersten Stock des Verwaltungstrakts der Firma Ludwig Leuchten.

Dafür hat der Vorsitzende des Heimatvereins Joachim Pagel zusammen mit seinem Team für jedes Jahrhundert seit der ersten urkundlichen Erwähnung Merings im Jahre 1021 einen kleinen Abriss der Geschichte Merings erstellt. Begleitend zu den zehn Zeittafeln gibt es an jeder Station ein zum beschriebenen Jahrhundert passendes Objekt aus den Beständen des Heimatmuseums. Ergänzend dazu werden die Meringer Ereignisse in den Kontext zur deutschen, europäischen und Welt-Geschichte gesetzt.

Im benachbarten eigens eingerichteten Vorführraum zeigt das Ehepaar Verena und Günter Peschke zudem auch seinen rund 20-minütigen 3D-Film über Mering, bei Bedarf auch mehrfach. Wer die 3D-Brille aufgesetzt hat, kann gleich noch einen Kurzfilm über die Eröffnung der Sonderausstellung am 13. November vergangenen Jahres sowie auch einen ebenfalls von den Peschkes erstellten Film über die Feuershow der Gruppe Lumina Moringa des Turnvereins Mering anlässlich der Jubiläumstage anschauen. Gedreht hat 3D-Filmer Günter Peschke auch einen Erinnerungsblick in die Ausstellung im alten Heimatmuseum in der Schlossmühle.

Wann kommt das neue Heimatmuseum in Mering?

Wann eine Eröffnung des neuen Heimatmuseums in den Räumlichkeiten von Ludwig Leuchten möglich ist, steht noch nicht fest. Der Zugang zur Sonderschau in der Frühlingstraße 15 ist barrierefrei und über einen Aufzug in den ersten Stock möglich.