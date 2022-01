Mering

vor 34 Min.

Für Park- und Temposünder könnte es in Mering bald teuer werden

Tempokontrollen an Merings Straßen könnte schon bald ein kommunaler Zweckverband durchführen. Der Einsatz der Blitzer soll Rasern als Abschreckung dienen.

Plus Die Marktgemeinde verhandelt mit der kommunalen Verkehrsüberwachung Südostbayern. Diese hat ganz andere Möglichkeiten, wenn es um die Ahndung von Verstößen geht.

Von Gönül Frey

Merching hat es vorgemacht. Mithilfe des Zweckverbands kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern geht Merings Nachbarort vor allem gegen Falschparker am Mandichosee vor, die teils sogar die Rettungswege blockieren. Die unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem Zweckverband hat in Mering Interesse geweckt - und zwar auch, was die Kontrolle von Temposündern betrifft.

