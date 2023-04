Mering

vor 34 Min.

Garagenflohmarkt in Mering zieht unzählige Besucher an

Beim Garagenflohmarkt in Mering gab es viele Stände zum Stöbern.

Artikel anhören Shape

Die Flohmarktsaison hat angefangen – am Wochenende luden unzählige Stände in Mering zum Bummeln ein. Weitere Märkte finden in Derching und Kissing statt.

Am Samstag, 1. April, startete die diesjährige Selling Lovers Garagen- & Hofflohmarktsaison. Und zwar in Mering. Für die Organisatoren Franziska Krauser und Anil Zambak sei es jedes Mal etwas Besonderes, einen Flohmarkt dieser Art auf die Beine stellen zu dürfen, wie sie erzählen. Vor allem ihre alte Heimatstadt Mering schon zum dritten Mal im „Selling Lovers Fieber“ zu sehen, war für sie ein idealer Start in diesem Jahr. Trotz des wechselhaften Wetters hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Stände bunt geschmückt und gute Laune versprüht. Garagenflohmarkt in Mering begeisterte die Besucher Über das umfangreiche Verkaufsangebot freuten sich nicht nur eingesessene Trödel-Liebhaber. Auch die Besucherinnen und Besucher ließen sich nicht von den Wolken am Himmel abhalten, um auf Schnäppchen-Jagd zu gehen. Viele kamen von weit her und stöberten durch jeden einzelnen Stand. Für die Organisatoren sei es eine Freude, sich mit Teilnehmern und Besuchern auszutauschen und die gemeinsame Begeisterung für dieses Projekt zu teilen. Die Themen Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Vielfalt für jedermann zugänglich zu machen, dabei spannende Gespräche zu führen und neue Menschen kennenzulernen - deswegen sehen sie es als ihr Herzensprojekt. (AZ) Info: Im April stehen folgende Termine für Garagen- und Hofflohmärkte in der Region fest: 15. April in Derching, 29. April in Kissing.

Themen folgen