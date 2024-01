Gefährliche Überhohlmanöver schocken Autofahrerin in Mering

Die Polizei sucht nach Zeugen. Riskante Fahrweise gefährdet in Mering den Verkehr.

Am Freitagabend kam es kurz vor 19 Uhr in der Afrastraße zu einer Gefährdung im Straßenverkehr. Eine 41-jährige Frau war mit ihrem Tesla in der „30er-Zone“ der Afrastraße unterwegs. Dort wurde sie plötzlich von zwei älteren Audis mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit und gefährlichen Fahrmanövern überholt. Im weiteren Verlauf fuhren der schwarze Audi A6 und der helle Audi A4 mit Friedberger Kennzeichen in einem Kreisverkehr entgegen der üblichen Fahrtrichtung. Dabei wurde einem weißen Van die Vorfahrt genommen. Von den beiden unbekannten Fahrzeugführern ging erhöhte Unfallgefahr aus. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Die Pkw-Lenkerin kam mit einem Schock davon. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)