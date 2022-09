Gefahrenstelle Schulzentrum: Kind erleidet schwere Verletzungen bei Unfall

Plus Bei einem Verkehrsunfall in der Meringer Tratteilstraße wird ein Schüler schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber liefert ihn ins Uniklinikum ein.

Ein schlimmer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochmittag nach Schulschluss in der Nähe des Meringer Schulzentrums. Bei dem Unglück wurde ein elfjähriges Kind schwer verletzt.