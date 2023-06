Mering

Geflüchtet und gehörlos: So meistert Rami Hasan seinen Alltag

Plus Vor sechs Jahren kam Rami Hasan nach Mering. Sein Alltag bringt viele Herausforderungen mit sich: Die einzige Art, in der er kommuniziert, ist arabische Gebärdensprache.

Von Anna Katharina Schmid

Rami Hasan begrüßt mit Handschlag. Er lächelt, macht eine einladende Geste und führt zur kleinen Sitzecke. Ein kariertes Sofa, ein blitzender Glastisch, ein Fernseher. Die Tür zum Balkon ist angelehnt, warme Sommerluft weht herein. Hasan beeilt sich, seinen Gästen Wasser einzuschenken. Dann blickt er neugierig in die Runde. Der 44-Jährige hat eine Flucht aus Damaskus hinter sich, einen Neustart in Mering - und lebt einen einzigartigen Alltag. Denn der gebürtige Palästinenser Rami Hasan ist gehörlos, spricht nicht, kann nicht lesen. Heute will er davon erzählen. Und hier wird es schwierig: Die einzige Art, in der er sich mitteilen kann, ist arabische Gebärdensprache.

Ein anderer Syrer aus Mering unterstützt Rami Hasan

"Bis jetzt haben wir in ganz Bayern keinen Dolmetscher dafür gefunden", sagt Siggi Schwab, der sich in Mering in der Flüchtlingshilfe engagiert und Hasan betreut. Wie das Gespräch trotzdem stattfinden kann? Mit moderner Technik, viel Zeit und der Unterstützung mehrerer Helferinnen und Helfer. Mohamed Al Samat ist einer davon. Der Familienvater ist selbst gebürtiger Syrer, lebt seit vielen Jahren in Mering und spricht fließend Deutsch. Sooft er kann, hilft er als Vermittler und übersetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

