Geldautomat in Mering gesprengt: So geht es den Angestellten vor Ort

Sie kamen in den frühen Morgenstunden. Unbekannte Täter hatten am Freitagmorgen, kurz vor 3 Uhr, den Geldautomaten der Sparda-Bank in der Meringer Ohmstraße gesprengt. „Das waren höchst professionelle Täter, die den Automaten in kürzester Zeit gesprengt hatten“, sagt Karl Schreiner, Leiter der Polizeiinspektion Friedberg. Die Ermittlungen vor Ort übernahm das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA). Was war passiert?

