Gelungene Premiere beim Mamanet-Turnier für den Turnverein

Beim Mamanet-Turnier in Mering beteiligten sich neben dem TV Mering Mannschaften aus Absam in Tirol, Norderstedt in Schleswig-Holstein und Karmiel (nicht auf dem Foto). Auch Tatjana Gerber (links), die die Sportart Mamanet in Deutschland etabliert hatte, war angereist.

Foto: Heike Scherer