Gemeinde stellt Container auf neuem Basketballplatz in Mering

Plus Der Meringer Bauausschuss sieht keine Alternative für den Containerstandort. Der zweite Bürgermeister fordert, die Jugendlichen zu entschädigen.

Einstimmig entschieden sich die Mitglieder des Meringer Bauausschusses dafür, dass für bis zu zwölf Monate das Streetballfeld mehreren Containern weichen muss. Diese werden deshalb dort platziert, weil der Umkleidetrakt für die Ambérieuturnhalle saniert werden muss.