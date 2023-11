Generationswechsel bei den Meringer Grünen

Ein neuer Ortsvorstand wird bei den Grünen in Mering gewählt. Anita Schneider, Petra und Wolfhard von Thienen übergeben.

Alle zwei Jahre wird bei Bündnis 90/Die Grünen ein neuer Ortsvorstand gewählt. Was oft reine Routine ist, war dieses Mal etwas Besonderes. Nach den Plänen des alten Vorstandes sollte ein Generationswechsel stattfinden und der Stab an die junge Generation übergeben werden.

Anita Schneider war neun Jahre lang Ortssprecherin der Meringer Grünen

Zunächst legte der alte Vorstand um Anita Schneider, Petra und Wolfhard von Thienen Rechenschaft über ihre Arbeit ab. Anita Schneider berichtete von den vielen Aktionen des Ortsverbandes wie Radlflohmarkt, Pflanzentauschbörse und Märchenstunde, die von der Bevölkerung gerne angenommen werden. Besonderer Höhepunkt war ihren Worten nach der Landtagswahlkampf, bei dem die Meringer Grünen fast jedes Wochenende am Marktplatz Rede und Antwort standen. Anita Schneider bedankte sich für die neun Jahre, die sie als Ortssprecherin tätig sein durfte.

Marktgemeinderätin Petra von Thienen berichtete als Fraktionssprecherin über die Arbeit ihrer Fraktion im Marktgemeinderat sowie über ihre Arbeit als Umweltbeauftragte. Bei Themen wie altes Kloster, Gestaltung der Ortsmitte, kommunale Blühflächen, Bürgerenergie und PV-Anlagen sowie Fair-Trade-Gemeinde konnten grüne Akzente gesetzt werden.

Kreisrat Wolfhard von Thienen fasste die Arbeit im Kreistag zusammen und hob Projekte wie die Schaffung einer Stelle für Nachhaltigkeitsmanagement, die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie, Straßenbegleitgrün, Biotopverbund, ÖPNV und Radwegebau hervor.

Das sind die Neuen im Ortsvorstand

Nach der Entlastung des alten Vorstandes wurde der neue Ortsvorstand mit Laura Matthes, Pia Strecker und Bernhard Konrad gewählt. Laura Matthes ist Mutter von drei Kindern, wohnt seit vier Jahren in Mering und arbeitet im Vertrieb eines Sportbekleidungsherstellers. In ihrer Bewerbungsrede betonte sie, dass es ihr angesichts der Entwicklungen in der Welt ein großes Anliegen ist, die Demokratie zu schützen. „Ohne eine funktionierende Demokratie werden wir die großen Herausforderungen, vor denen die Welt steht, nicht meistern können“, so ihre Worte.

Die in Mering aufgewachsene Pia Strecker ist seit vielen Jahren als Marktgemeinderätin tätig. Sie setzt sich insbesondere für eine sinnvolle und nachhaltige Nutzung unserer Ressourcen ein.

Der promovierte Mathematiker Bernhard Konrad ist Vater von zwei Kindern und lebt seit fünf Jahren in Mering. Er setzt sich unter anderem intensiv für die Energiewende ein und war maßgeblich an der Entwicklung der Bürger-PV-Anlage auf dem Dach des Kindergarten am Kapellenberg beteiligt. Zum Abschluss gab Anita Schneider dem neuen Vorstand die besten Wünsche mit auf den Weg. (AZ)