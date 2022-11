Genüsse aus fairem Handel zum 1000-jährigen Bestehen von Mering

Plus Mit einer Sonderedition von röstfrischem Kaffee beteiligt sich der Meringer Weltladen am Jubiläumsjahr. Dazu gibt es eine Mering-Schokolade als erstes lokales Fairtrade-Produkt.

Die Feierlichkeiten zum tausendjährigen Bestehen sind bis auf die noch folgende Ausstellungseröffnung am 13. November inzwischen weitestgehend vorbei. Wer das Jubiläum noch weiter nachklingen lassen möchte, kann dies mit dem Erwerb zweier Produkte aus dem Meringer Weltladen auf aromatische Weise tun.