Geparktes Auto angefahren und geflohen

Ein Unbekannter Verkehrsteilnehmer fährt in Mering gegen ein geparktes Auto und flüchtet. Es entsteht ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Am Sonntagmorgen kam es in Mering zu einer Unfallflucht. Laut Polizei soll ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen einen geparkten grauen VW Passat gefahren sein. Der Vorfall ereignete sich gegen 9.15 Uhr in der Tratteilstraße. Im Anschluss entfernte sich der oder die Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise auf den Unfallverursacher sind nicht vorhanden. Am VW Passat entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)