Geparktes Auto beschädigt: Unbekannte schlagen Scheiben ein

In Mering schlagen Unbekannte die Scheiben eines geparkten Autos ein. Der Schaden ist hoch, die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Eine böse Überraschung erlebte ein Autofahrer in Mering. Sein Auto, dass von Montag bis Donnerstag am Gaußring in Mering abgestellt war, wurde beschädigt.

Die Scheiben des Fahrzeuges waren auf der Fahrerseite eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Friedberg zu wenden unter Telefon 0821/323-1710. (AZ)