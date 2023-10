Gestaltung der Ortsmitte wird Schwerpunkt der Bürgerversammlung

Trinkwasserbrunnen und Grüninseln - die Toponauten wollen den Raum um den Marktplatz neu gestalten. Sie stehen den Meringerinnen und Meringern für Fragen zur Verfügung.

Mering hat viele Baustellen - im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Sie werden Thema sein in der diesjährigen Bürgerversammlung am Mittwoch, 25. Oktober ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle an der Luitpoldstraße 8. Dabei gibt es heuer einige Besonderheiten.

Nach dem klassischen Bericht des Bürgermeisters zu allen wichtigen Themen in Mering, kommen diesmal nämlich Gäste in die Bürgerversammlung. Das Landschaftsarchitekturbüro Toponauten stellt den Menschen die Pläne für die Ortsmitte vor. Wie berichtet, werden sie den Verkehrsraum rund um den Marktplatz neu gestalten. Unter mehreren Vorschlägen haben ihre Pläne im Wettbewerb für das Projekt die Jury überzeugt.

Sie sind geprägt von viel Grün und kleinen Platzsituationen, die zum Verweilen einladen. Im Bereich von Straße und Gehweg sollen optisch abweichende Oberflächen den Autofahrern ein Signal zum Abbremsen geben. Denn hier wird ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich mit Tempo 20 gelten. Der große Umbau soll im Frühjahr 2024 starten. Im Anschluss an die Vorstellung stehen die Toponauten auch für Fragen zur Verfügung.

Gemeinderat muss Anträge aus der Bürgerversammlung behandeln

Wie schon in den letzten Jahren hält der Bürgermeister die Veranstaltung hybrid ab. Das heißt, dass die Versammlung in der Halle live auf Youtube übertragen wird. Den Link dazu gibt es auf der Internetseite des Marktes Mering www.mering.de. Wer von Zuhause aus zuschaut, kann Fragen im Vorfeld per E-Mail ans Vorzimmer des Bürgermeisters schicken unter vzbgm@mering.bayern.de.

Anwesende Besucherinnen und Besucher haben direkt die Gelegenheit, Fragen zu stellen und Themen anzusprechen. Offizielle Anträge aus der Bürgerversammlung muss der Marktgemeinderat innerhalb von drei Monaten behandeln. Die Diskussionsrunden der Bürgerversammlung haben in Mering eine lebhafte Tradition.

Eine große Baustelle in Mering ist auch der laufende Glasfaserausbau durch das Bayernwerk. Weil Bürgermeister Mayer hierzu mit einigen Fragen rechnet, ist dazu Bayernwerk-Geschäftsführer Wolfgang Wilhelm in der Bürgerversammlung vor Ort. Er gibt Auskünfte nach dem offiziellen Frageteil der Versammlung. Aus Datenschutzgründen wird das allerdings nicht mehr im Live-Stream übertragen.