Mering unterstützt Tennisclub mit Zuschuss

Viele Investitionen musste der Tennisclub Mering in den letzten Jahren aus seinen eigenen Mitteln stemmen. Er renovierte die Duschräume, Toiletten, Treppen und noch vieles mehr. Jetzt fehlen ihm die finanziellen Mittel für die Renovierung der Außenanlagen. In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses trug der Vorsitzende Maximilian Ludwig vor, warum der Verein auf die finanzielle Hilfe der Gemeinde Mering angewiesen ist. Mit 11:0 Stimmen beschloss das Gremium, dem Verein einen maximalen Zuschuss von 20.000 Euro zu gewähren und für die Jahre 2025 bis 2031 auf die Erschließungskosten in Höhe von jährlich 1500 Euro zu verzichten.

Beim Tennsiclub sind Sanierungsmaßnahmen für die Neugestaltung der Außenanlage wie überdachte Sitzgelegenheiten für Spieler und eine Rutsche für Kinder angedacht. Hierfür belaufen sich die Gesamtkosten auf 30.000 Euro. In den Jahren 2024 und 2025 wurden die Maßnahmen für die Erfüllung der Auflagen zur Nutzungsänderung der Clubräume in eine öffentliche Gaststätte sowie die Sanierung des Untergeschosses umgesetzt. Der Vorsitzende Maximilian Ludwig stellte den Investitionsplan vor. Er sagte, dass bis Mai 2024 für die Sanierungen 30.000 Euro nötig waren. Am 1. Juni 2024 entstand ein Schaden durch das Hochwasser. Es waren Trocknungsmaßnahmen und die Erneuerung des Putzes erforderlich. 135.000 Euro seien für die bisherigen Sanierungen nötig gewesen. Nach Abzug der Leistungen durch die Versicherung verbleibt für den TC Mering ein Anteil von 104.000 Euro. 61.000 Euro sind noch offen, weshalb der Verein entweder um einen Zuschuss von 30.000 Euro bat oder alternativ 20.000 Euro und den Erlass der Erschließungskosten in Höhe von 1500 Euro für die nächsten sieben Jahre. In den folgenden Jahren kämen noch Investitionen in die Heizungsanlage, die Lüftungsanlage und die Hauselektronik hinzu, erklärte der Vorsitzende. Hierfür wird der Verein einen Kredit aufnehmen müssen.

Mitgliederzahlen sinken beim TC Mering

Bürgermeister Florian Mayer sagte, dass der TC Mering nicht wie die anderen Vereine von den niedrigeren Hallengebühren profitiere und gleich mehrere Herausforderungen auf einmal zu schultern seien: Wasserschaden, ein alterndes Gebäude, sinkende Mitgliederzahlen und eine alte Ratenzahlung. „Ich finde, dass der Verein und die dortige Gastronomie eine Bereicherung für unseren Ort sind“, meinte er. Der letzte Antrag auf einen Zuschuss an die Gemeinde liegt bereits zehn Jahre zurück. Beim TC Mering handelt es sich um den viertgrößten Verein in der Gemeinde, dem 430 Mitglieder angehören. Andreas Widmann (SPD) stellte die Frage, wie denn Vereine mit Immobilien gefördert werden und schlug vor, die Vereinsförderrichtlinien zu überarbeiten. Da die anderen Vereine in den Genuss niedrigerer Hallenbenutzungsgebühren kämen, sprach er sich für die Gewährung des Zuschusses aus. Auch Georg Resch (CSU) erklärte, dass es für ihn kein Problem sei, dem Verein mit über 400 Mitgliedern den Zuschuss zu geben. Mathias Stößlein (UWG) plädierte für die Variante 3, dem TC Mering 20.000 Euro zu gewähren und auf die Erschließungskosten für die nächsten sieben Jahre in Höhe von insgesamt 10.500 Euro zu verzichten.

Einstimmig mit 11:0 Stimmen beschloss der Hauptausschuss, dem Tennis-Club Mering, den Zuschuss sowie den Erlass der Erschließungskosten zu gewähren.