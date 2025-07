Mering gibt einen Einblick in sein marodes Rathaus

Beim Rundgang durch das Meringer Rathaus staunten die 50 Bürger und Bürgerinnen, in was für einem maroden Zustand das Gebäude ist. Danach war allen klar, dass die Verwaltung einen Erweiterungsbau für ihre Arbeit benötigt. Nach der Ortsbegehung erläuterte Architektin und Stadtplanerin Barbara Hummel mit ihrer Kollegin Paulina Schröder in der Mehrzweckhalle die Einzelheiten des Wettbewerbs für das neue Rathaus. Als Bürgervertreter wurden Manuela Mayr und Wilhelm Quast bestimmt. Nachrücker sind Bernd Meier und Barbara Häberle.

