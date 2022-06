Glasfaserausbau des Bayernwerks startet in Mering

In Mering herrscht ab Juli Baustelle. Doch das hat einen erfreulichen Grund.

Schnelles Internet in den eigenen vier Wänden – das rückt für die Menschen in Mering näher. Nach erfolgter Planung und Vergabe der Bauleistungen geht es nun mit den Baumaßnahmen für den flächendeckenden Ausbau mit Glasfaser im Gemeindegebiet los. Wie das Bayernwerk in Absprache mit dem Markt Mering mitteilt, ist als voraussichtlicher Beginn der 1. Juli vorgesehen.

Markt Mering und Bayernwerk bitten die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die in den nächsten Monaten stattfindenden Baumaßnahmen, die möglicherweise Zug um Zug verschiedene Teile des Ortes betreffen werden und zu Einschränkungen führen werden.

Arbeiten für den Breitbandausbau beginnen beim Rewe Süd und bei St. Afra

Die Baumaßnahmen werden durch die Firmen Geiger – zuständige für die Lose 1, 2, 5 und 6 – und Soli Infratechnik – Lose 3 und 4 – durchgeführt und starten von Merching kommend (Rewe Süd) in der Münchner Straße sowie von Kissing kommend (nördlicher Teil von St. Afra).

Regelmäßige Informationen des Bayernwerks werden auch auf der Webseite der Marktgemeinde veröffentlicht. Ein Übersichtsplan mit der Aufteilung der Ausbaugebiete ist auf der Grafik zu sehen. Zudem wird das Bayernwerk eine örtliche Sprechstunde einrichten, falls Fragen aus der Bürgerschaft bestehen. Bürgermeister Florian Mayer freut sich auf den Start der Maßnahme, von der alle Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde in Zukunft profitieren werden. (AZ)