Goldener Ehrenring für Gabriele Litschmann-Huber

Plus Gabriele Litschmann-Huber engagierte sich 27 Jahre für die Partnerschaft zwischen Mering und Ambérieu. Nachdenkliche Worte gibt es bei der Jahresschlusssitzung des Marktgemeinderats.

"Wenn man Ihr Engagement für die Städtepartnerschaft zwischen Mering und Ambérieu aufrechnet, kommt man auf 124 Tage", sagte Bürgermeister Florian Mayer im Rahmen einer kleinen Feierstunde für Gabriele Litschmann-Huber am Montagabend im Sitzungssaal der Meringer Mehrzweckhalle. Für ihre Verdienste um die Partnerschaft erhielt sie den goldenen Ehrenring der Marktgemeinde Mering.

Einen Ring in weißgold erhielt als Auszeichnung Gabriele Litschmann-Huber.

Mayer zählte zu ihrem Engagement noch nicht die Einsätze für private Fahren zur französischen Partnerstadt und für den Tischtennisverein Mering. Der Verein hat zu Ambérieu mit 40 Jahren eine der treuesten Freundschaften.