Gospelchor der Evangelischen Militärseelsorge gastiert in Mering

Plus In der St. Johanneskirche nimmt die Kirchenmusik einen hohen Stellenwert ein. Für den Herbst und Winter sind bereits Veranstaltungen geplant.

Von Heike Scherer

Oh happy Day! Das war die Zugabe, die die Besucher nach dem einstündigen Auftritt einforderten, bevor sie den Gospelchor der Evangelischen Militärseelsorge Lechfeld-Kaufbeuren aus der evangelischen Johanneskirche ausziehen ließen. Nach der Corona-Pandemie war es sein erster Auftritt in Mering. Begeistert empfingen die Besucher die Chormitglieder und sangen und klatschten mit.

Die Fahrt zum Konzert in Mering hat sich gelohnt

Sie hörten bekannte und unbekannte Gospels wie It’s me, oh Lord (Ich bin es, Gott), das bekannte Amazing Grace, bei dem Jürgen Lechner mit der Great Highland Bagpipe den Chor begleitete oder ein Gospel-Medley. Diana Lucas, die in Augsburg aufgewachsen und viele Jahre in diesem Gospelchor und zusätzlich im neuen Meringer Chor Mitglied war, reiste extra aus Eisleben an, um ihren Chor wieder hören zu können. „Die Fahrt lohnt sich, bis zum Beginn habe ich einige Bekannte besucht“, verriet sie. „Der Gospelchor der Evangelischen Militärseelsorge hat in Mering viele Jahre das Gospelfieber verbreitet. Vielleicht gäbe es jetzt keinen eigenen Gospelchor in der St. Johanneskirche“, sagte Pfarrerin Carola Wagner in ihrer Begrüßung.

