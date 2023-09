Mering

vor 32 Min.

Große Gärten, Neubauten: Wie lebt es sich im neuen Meringer Baugebiet?

Im Baugebiet Am Oberfeld konnten sich viele Meringer Familien ihren Traum vom Eigenheim erfüllen.

Schon vor drei Jahren waren die Häuser im Baugebiet "Am Oberfeld" fertig. Auf der einen Seite sind es individuelle Häuser mit großen Gärten und Terrassen, zum Teil mit Trampolin oder sogar mit Schwimmbad, die sich Meringer Familien bauen ließen. Auf der anderen Seite sind es einheitliche Häuser, die die Firma Dumberger errichtete und verkaufte. Sind die Familien zufrieden mit ihrer Entscheidung?

Königsbrunner Firma kaufte die Flächen in Mering

Merings Bürgermeister Florian Mayer berichtet, dass die Firma Dumberger in Königsbrunn die Flächen komplett aufkaufte und rund 45 Prozent an den Markt Mering weiter veräußerte. Dumberger übernahm die komplette Erschließung, die der Markt Mering ablöste. Durch den Verkauf der Bauplätze refinanzierte sich die Gemeinde. Zuständig für das Baugebiet war Thomas Haas als einer von vier Bauleitern der Firma Dumberger. Er sagt: "Die Erschließung verlief reibungslos". Man habe alle Häuser am freien Wohnungsmarkt über den eigenen Vertrieb im Haus und das Internet verkauft. "Einige erwarben sie auch als Kapitalanlage und vermieten sie weiter."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

