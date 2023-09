Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst in Mering

Gegen 21 Uhr am Mittwoch rückt der gesamte Fuhrpark der Meringer Feuerwehr zum Betreuten Wohnen aus. Doch schnell können die Rettungskräfte Entwarnung geben.

Schlimmes befürchteten die Einsatzkräfte, als Mittwochnacht gegen 21 Uhr ein Notruf einging. Dieser kam aus der Betreuten Wohnanlage in der Jahnstraße in Mering. Die Person teilte mit, dass ihr Zimmer in Flammen stehe und komplett verraucht sei.

Da sich die Wohnung in der Anlage mit vielen weiteren alten Menschen befindet, rückte ein Großaufgebot aus. Wie Kommandant Andreas Regau berichtet, war nahezu der gesamte Fuhrpark aus Mering unterwegs und die Feuerwehr Merching zur Unterstützung angefordert. Auch mehrere Rettungswagen rückten zum Einsatzort an.

Feuerwehr Mering erlebt immer wieder Fehlalarm

Vor Ort gab es schnell Entwarnung. Das gesamte Gebäude war unversehrt. Beim Anrufer hatte es sich um eine verwirrte Person gehandelt, die das Geschehen im Fernsehen mit der Wirklichkeit verwechselte. "Wir sind sehr froh, dass es so ausgegangen ist und nichts Schlimmes passiert ist", sagt Regau.

Fehlalarm gehört bei der Feuerwehr zum Alltag. Bei einem telefonischen Notruf sei das zwar eher die Ausnahme. Aber Brandmeldeanlagen lösen immer wieder bei Wasserdampf oder harmlosen Kochdünsten aus. (gön)