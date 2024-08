Großes Miteinander beim Sommerfest der CSU Mering

Auch in diesem Jahr hat der CSU-Ortsverband sein Sommerfest wieder als Gast beim OMC Mering draußen an der Wertstoffsammelstelle gefeiert. Ortsvorsitzender Florian Mayer bedankte sich zusammen mit seinem Geschäftsführer Andre Pradel beim Team um Präsident Lothar für die hervorragende Bewirtung bei Grill und Lagerfeuer an deren Clubheim. „So ein geselliges Beisammensein, auch wieder mit unserem CSU-Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko als Gast, gehört einfach in der Sommerpause mit dazu. Bei harter Arbeit das ganze Jahr über kommt dies oft zu kurz.“ Mit diesen Worten bedankte sich Bürgermeister Florian Mayer, bei seinem Ortsverband und den drei Arbeitsgemeinschaften (Junge Union, Frauen Union und Senioren Union) für das gute Miteinander und die zahlreichen politischen Akzente das ganze Jahr über. Alle Ortsverbände hätten dieses Jahr zahlreiche Mitglieder geworben, jedes ist ein besonderes Highlight gesetzt. Während sich die Jugend mit dem NS Opfer Andreas Wunsch beschäftigte, leisteten die Senioren hervorragende Bildungsarbeit in Kooperation mit der Hanns-Seidel-Stiftung. Die Frauen Union hat neben Ausflügen am Weltfrauentag wichtige frauenpolitische Akzente gesetzt, so Mayer. Ein besonderes Dankeschön galt auch dem Kreisverband und der CSU Fraktion um Georg Resch, die dem Bürgermeister oft auch den Rücken stärken. Insbesondere Georg Resch, habe aktuell eine Mammutaufgabe zu stemmen, zumal er als Bauherr sehr viel Zeit in den Neubau des Sportheims investiere und gleich mit zwei Hochwasser-Katastrophen zu kämpfen hatte. In einem weiteren Rückblick erwähnte der Ortsvorsitzende auch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ina Bader-Schlickenrieder und ihren Mann Toni Schlickenrieder für ihr Engagement für die Verbesserung von Merings Radwegen. Dazu fand es kürzlich eine Begehung mit dem Fachbüro Kaulen in Mering statt. Anerkennung findet im Sommer natürlich auch das traditionelle CSU Ferienprogramm.

Eva Weizenegger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

CSU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sommerfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis