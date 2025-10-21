Laura Matthes tritt für die Grünen als Bürgermeisterkandidatin in Mering an

Lebhaft ging es bei der Aufstellungsversammlung von Bündnis 90/Die Grünen für die anstehende Kommunalwahl 2026 im Gemeindesaal der evangelischen Kirche in Mering zu. Aber anders als mancher denken würde. Denn die vielen jungen Kandidatinnen und Kandidaten für Bürgermeisteramt und Marktgemeinderat brachten ihren Nachwuchs gleich mit und machten damit deutlich, was sie unter einem neuen Politikstil verstehen: Familien, Kinder und deren Zukunft gehören ins Zentrum des politischen Handelns.

Das sind die Ziele im Kommunalwahlkampf der Meringer Grünen

So begründete auch gleich zu Beginn Laura Matthes, Bürgermeisterkandidatin der Grünen für Mering, ihren Entschluss, für dieses Amt zu kandidieren. „Wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir die Dinge selbst in die Hand nehmen. Wir müssen uns den Herausforderungen Merings stellen und endlich zukunftsfähig werden – nur so bewahren wir Mering als lebendigen Ort und erhalten den Meringern ein intaktes Zuhause.“

Laura Matthes ist Mutter von drei Kindern und lebt mit ihrer Familie seit sechs Jahren in Mering. Die studierte Textilökonomin arbeitet als Bedarfsplanerin in der Sportbekleidungsindustrie und engagiert sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit der katholischen Gemeinde. Sie wurde einstimmig von den anwesenden Grünen Mitgliedern gewählt und versprach einen engagierten, aber fairen Wahlkampf. Die Landesvorsitzende der Grünen, Eva Lettenbauer sprach diese Fairness an, die zunehmend von einem aggressiven Stil in der politischen Auseinandersetzung verdrängt wird. Unter den ersten Gratulantinnen waren die ehemalige Gemeinderätin und Jugendbeauftragte, Marita Rach-Wiegel, und die amtierende Fraktionssprecherin der Grünen, Petra von Thienen. Beide hatten bei vergangenen Kommunalwahlen ebenfalls für das Amt der Bürgermeisterin kandidiert.

Im Anschluss an die Wahl der Bürgermeisterkandidatin wurden die Kandidatinnen und Kandidaten für den Marktgemeinderat gewählt.

Petra von Thienen kandidiert nicht mehr für den Marktgemeinderat

Einige bekannte Grüne werden im neuen Marktgemeinderat fehlen. So wird auch die bisherige Fraktionssprecherin im Marktgemeinderat und Kreisrätin Petra von Thienen nicht mehr kandidieren. In ihrer Abschiedsrede betonte sie, wie froh sie sei, dass bei den Meringer Grünen ein Generationenwechsel mit so vielen engagierten jungen Menschen gelungen ist. Für sie seien es zwölf erfüllte und wertvolle Jahre gewesen. Sie wolle sich jetzt mehr ihren Enkelinnen, gemeinsamen Radreisen mit ihrem Mann, der Fairtrade-Gemeinde und den Umweltprojekten in der Gemeinde widmen. So hoffe sie, das Amt der Umweltbeauftragten weiter wahrnehmen zu dürfen. Sie und ihr Mann werden auch weiterhin die Meringer Grünen engagiert unterstützen.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der Grünen für den Marktgemeinderat Mering: 1. Laura Matthes, Textilökonomin, 2. Holger Gnann, Biostatistiker, 3. Annette Päppinghaus, Sozialpädagogin, 4. Tobias Listl, Architekt und Denkmalpfleger, 5. Anita Schneider, Rentnerin, 6. Ulrike Kieninger, Juristin, 7. Elisabeth Kraus, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, 8. Joachim Pagel, Kfm. Angestellter, 9. Manuela Mayr, Rentnerin, 10. Bernhard Konrad, Softwareentwickler, 11. Jasmin Durstin, Wirtschaftsmathematikerin, 12. Judith Pautz, Sozialpädagogin, 13. Pia Strecker, Patentanwaltfachangestellte, 14. Marco Richter, Prokurist, 15. Gabriela Margraf, Tierärztin, 16. Andreas Tröger, Bauingenieur, 17. Valerie Klatte-Asselmeyer, Biologin, 18. Jörg Häberle, Dipl. Ing. Holztechnik, 19. Doris Gerlach, Rentnerin, 20. Bernd Meyer, Rentner, 21. Barbara Häberle, Verwaltungsfachangestellte, 22. Tobias v. Thienen, Softwareentwickler, 23. Michaela Möller, Lehrerin, 24. Manuel Matthes, Unternehmensberater. Ersatzkandidierende: Yvonne Strecker, Isabella Konrad, Erika Gercke, Markus Berber