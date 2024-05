Guerilla-Botaniker werden: In Mering werden Pflanzen bestimmt

Bei der Krautschau in Mering werden Hobby-Botaniker aufgerufen, Pflanzen zu bestimmen. Am 1. Mai gibt es einen gemeinsamen Spaziergang.

Die Krautschau ist eine Mitmachaktion, die das Bewusstsein für wilde Pflanzen in der Stadt stärken soll. Dabei werden Pflanzen, die zwischen Pflasterfugen wachsen, bestimmt und mit Kreide markiert. Die Aktionswoche fand deutschlandweit statt und wurde im Mai durch den BUND Naturschutz begleitet. Überall dort, wo Flächen versiegelt sind, leben Pflanzen unter Extrembedingungen - und kaum jemandem fällt das auf. „In den Pflaster-Ritzen der weitgehend versiegelten Siedlungsbereiche wachsen jede Menge Wildpflanzen, die sehr wichtig für die städtischen Ökosysteme sind“, erklärt die Botanikerin Valerie Klatte-Asselmeyer der BUND Ortsgruppe Mering-Ried.

Gemeinsamer Spaziergang in Mering

Die grünen Fugen sind nicht nur schön, sie nehmen auch Regenwasser auf und binden Staub. Die Pflanzenwurzeln schaffen winzige Mikrohabitate, in denen viele kleine Tiere leben, die wiederum als Nahrung für Vögel und Igel dienen. Aus diesem Grund ruft der BN auch in diesem Jahr wieder zur Krautschau auf. „Die Aktionswoche ist eine hervorragende Möglichkeit, unsere Wildpflanzen im urbanen Raum kennenzulernen, die Vielfalt wertzuschätzen und diese Pflanzen-Lebensräume sichtbar zu machen“, so Valerie Klatte-Asselmeyer.

Beim gemeinsamen Spaziergang am 1. Juni um 10 Uhr am Marktplatz Mering werden die entdeckten Fugen-Pflanzen bestimmt und mit Kreide beschriftet, Interessierte sind willkommen. „Mit diesem Straßengraffiti werden dann auch andere Menschen auf die wilde Schönheit am Straßenrand aufmerksam – zumindest bis zum nächsten Regen“, so Valerie Klatte-Asselmeyer. Und das Beste daran: Es macht nicht nur Spaß, man erwirbt bereits in kurzer Zeit richtige Artenkenntnis. Aber Achtung: Sicherheit geht vor. Der BN bittet alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, keine Pflanzen an befahrenen Straßen zu bestimmen. (AZ)