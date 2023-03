Gute Geschäfte beim Marktsonntag in Mering

Plus Frühlingshaftes Wetter lädt zu einem Bummel durch die Stände der Fieranten ein. Auch der Einzelhandel freut sich über Stammkunden und neue Gesichter.

55 Stände hatten sich bei der Gemeinde Mering für den ersten Marktsonntag des Jahres 2023 angemeldet, mittags öffnen auch die Geschäfte im Ortszentrum ihre Türen. "Für uns als Marktgemeinde haben die traditionellen Märkte eine zentrale Bedeutung. Daher stellen wir aktuell auch Überlegungen an, wie wir diese künftig noch stärker aufwerten können", erklärte Bürgermeister Florian Mayer gegenüber unserer Redaktion.