Gymnasium Mering spendet über 18.000 Euro für Kinder in der Ukraine

Die Mädchen und Buben des Gymnasiums Mering laufen für das Kinderhilfswerk Unicef.

Die Meringer Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Mering überreichten an Irmgard Künz von der Unicef Arbeitsgruppe Augsburg einen Scheck über 18.175 Euro. Diese hohe Spendensummer erliefen sich die Jugendlichen beim Spendenlauf zugunsten des Kinderhilfswerks. "Ich bin stolz auf Euch, denn Ihr habt den Lauf mit Leben erfüllt", freute sich auch Schulleiter Josef Maisch. Mit dem Geld werden Kinder in der Ukraine unterstützt. Irmgard Künz bedankte sich bei den Schülerinnen und Schülern: "Ich bin sprachlos, was Ihr da geleistet habt."