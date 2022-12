"Gymnastik macht Fit": Diese Meringerin wird 102 Jahre alt

In der betreuten Wohnanlage Residenz am Kirchplatz in Mering feiert Ella Stantscheff ihren 102. Geburtstag. Dort freut sie sich besonders auf die Sitzgymnastik.

Ägypten war einst das Sehnsuchtsziel von Ella Stantscheff. Das Land der Pharaonen hat die gebürtige Beelitzerin, eine Stadt im Landkreis Potsdam, jedoch nie gesehen. "Ich war immer viel zu beschäftigt", erklärt die betagte Seniorin und blickt auf die Bilder mit Sphinx und Pyramiden in ihrem Appartement in der betreuten Wohnanlage in Mering. Seit zehn Jahren wohnt sie in der Residenz am Kirchplatz. Und wenn sie dort am Sonntag ihren 102. Geburtstag begeht, dann kann sie auch ohne die Reise in den Orient auf ein sehr bewegtes Leben zurückblicken.

Dieses war nicht immer leicht, schon die Kindheit mit der Stiefmutter war kein Zuckerschlecken, und in der DDR eckte die gelernte Hotelfachangestellte, die in Potsdam zunächst für die Regierung arbeitete, bald mit ihrer Kritik am Regime an. Über die Elbe floh sie 1950 mit ihrem damaligen Mann nach Hamburg, landete dann in Memmingen und schließlich in Ottobrunn. Dort arbeitete sie im Krankenhaus.

Die Ehe hielt nicht, und mit ihrem zweiten Mann zog die Jubilarin zunächst nach München, später nach Köln und folgte schließlich ihrer Tochter nach Peiting. Als diese ihren Wohnsitz nach Mering verlegte und Ella Stantscheff schon in Rente war, erfolgte ein erneuter Umzug nach Kissing, bis sie vor zehn Jahren mit 92 Jahren in die betreute Wohnanlage in der Meringer Jahnstraße zog. Dort schaut auch Tochter Gaby Lück fast täglich vorbei und kümmert sich um ihre Mutter.

Ella Stantscheff freut sich besonders auf die wöchentliche Sitzgymnastik mit Beate Miserre. Wenn in der etwa zehnköpfigen Runde fröhlich gesungen wird "Gymnastik macht Freude, Gymnastik macht fit", dann ist auch die Seniorin mit ihren 102 Jahren eifrig dabei, schwenkt die Arme zur Seite und hebt sie nach oben. Auch ein Hexenschuss kann die taffe Dame nicht davon abhalten, eisern mitzumachen. Selbst nach einer schweren Rückenoperation fuhr Ella Stantscheff noch als 90-Jährige mit dem Fahrrad. Eine Herz-OP und eine gebrochene Hüfte nach einem Sturz im vergangenen Jahr bremsten die Seniorin weiter ein.

Auch das geliebte Lesen, wovon die vielen Bücher in den Regalen zeugen, musste die Jubilarin aufgrund des schwächer werdenden Augenlichts aufgeben. "Ich erlebe Frau Stantscheff aber nach wie vor als willensstark, selbstbewusst und emanzipiert. Eine Frau, die sich ein Leben lang mit viel Energie durchgeschlagen hat", betont Beate Miserre voller Bewunderung. "Meine Mutter war schon immer eine Kämpfernatur, sonst wäre sie nicht so alt geworden", zeigt sich Tochter Gaby Lück auch überzeugt.