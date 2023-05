Mering

Halbzeit für Bürgermeister Florian Mayer: "Es gibt noch viel zu tun in Mering"

Plus Wurden Florian Mayers Erwartungen an das Bürgermeister-Amt in Mering erfüllt und was hat er sich noch vorgenommen? Eine Frage lässt Mayer unbeantwortet.

Von Eva Weizenegger

"Pack mer's an" lautete der Slogan von Florian Mayer bei der Wahl zum Meringer Bürgermeister. Daran muss sich Mayer, der seit drei Jahren Rathauschef ist, messen lassen. 2020 trat er gegen Mathias Stößlein (UWG), Stefan Hummel ( SPD), Petra von Thienen (Grüne) und Gloria Lipert ( AfD) an. In einer Stichwahl konnte er sich mit 50,5 Prozent der Stimmen gegen Hummel von der SPD durchsetzen. Für Mayer war von Beginn an klar: "Ich bin Bürgermeister für alle Meringerinnen und Meringer, auch für diejenigen, die mich nicht gewählt haben." An diesem Grundsatz hält er fest.

Meringer Rathaus war nicht so offen, wie Mayer sich das gewünscht hatte

"Ich bemühe mich, für alle ein offenes Ohr zu haben und bin ansprechbar", sagt er. Dabei konnte zu Beginn seiner Amtszeit die Tür zu seinem Amtszimmer im Rathaus nicht so offen stehen, wie er es gerne gehabt hätte. "Ich habe mich so auf die Begegnungen mit den Menschen gefreut und wollte mit ihnen feiern, ihre Probleme hören und für sie da sein", blickt Mayer zurück. Die Corona-Pandemie machte das alles unmöglich. Die Ausgangsbeschränkungen waren zu rigide, um seine Vorsätze in die Tat umzusetzen.

