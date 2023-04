Harold Frkovic fertigt Gipsbüsten bekannter Meringerinnen und Meringer

Bis zu einer Woche braucht Harold Frkovic, bis seine Kunstwerke aus Gips fertig werden. Seine Werke sind auch beim Internationalen Festival in Mering zu sehen.

Wer kann schon von sich behaupten, dass es sein eigenes Konterfei als Gipsbüste gibt? In Mering reiht sich Bürgermeister Florian Mayer, nach Altbürgermeister Hans-Dieter Kandler, IKM-Vorsitzender Maureen Lermer und unserer Mitarbeiterin Christine Hornischer, nun ein in die Werke von Harold Frkovic.

Der 43-Jährige lebt seit sechs Jahren in Mering und kam über seine Mitarbeit beim Verein Internationale Kultur Mering (IKM) zu diesem besonderen Hobby. "Ich bin schon seit meiner Kindheit an Kunst interessiert", berichtet er. Zunächst spezialisierte sich Frkovic, der in der Nähe von Zadar (Kroatien) groß wurde, auf Karikaturen. "Hier gilt es, die charakteristischen Besonderheiten des Gegenübers herauszuarbeiten", sagt er. Seine Karikaturen sind ausgestellt im Büro der Flüchtlingsbeauftragten Maureen Lermer in der Herzog-Wilhelm-Straße. "Und auch beim Internationalen Festival am Samstag, 22. April, in der Mehrzweckhalle Mering sind einige seiner Kunstwerke zu sehen", verrät Irene Rahman, die sich als Schriftführerin beim IKM engagiert.

IKM-Vorsitzende Maureen Lermer unterstützt Harold Frkovic und vermittelte den Kontakt zu Bürgermeister Florian Mayer (rechts). Der erhielt nun auch eine Büste von seinem Konterfei. Foto: Eva Weizenegger

Seit einiger Zeit fertigt Frkovic auch die Büsten an. "Meine erste Büste war die Meringerin Natascha Schelle", verrät Frkovic. Später wagte er sich an Promis ran. So gibt es nun auch das Konterfei von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Mozart und Albert Einstein. Aber vor allem die Fußballstars haben es ihm angetan, und so hält der 43-Jährige die beiden Büsten von Thomas Müller und Bastian Schweinsteiger zum Fototermin hoch.

Als Vorstufe der Gips-Büsten formt Harold Frkovic Modelle aus Ton

Je nach Größe braucht Frkovic bis zu einer Woche für so einen Gipskopf. Für die kleineren Exemplare schafft er es auch in zwei bis drei Tagen. Zunächst fertigt er nach einer Fotografie oder Zeichnung ein Modell aus Ton an. Danach gibt es den Abguss in Gips. Wenn alles ausgetrocknet ist, dann kommt Farbe ins Spiel. "Ich probiere immer wieder neue Techniken aus, um möglichst den perfekten Farbton zu erwischen", schildert der Künstler.

Bürgermeister Florian Mayer gibt es jetzt auch in Gips. Foto: Eva Weizenegger

Bürgermeister Florian Mayer lud Harold Frkovic als Dank für die Büste zu einem gemeinsamen Essen ein. "Ich freue mich sehr über dieses Kunstwerk", sagt Mayer. Es sei etwas ganz Besonderes, so eine handgefertigte Büste überreicht zu bekommen.

Wer eine Gipsbüste als Geschenkidee anfertigen lassen will, kann über die E-Mail-Adresse irene.broitzmann@web.de Kontakt mit dem Künstler aufnehmen.