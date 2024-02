Mering

Hauptausschuss diskutiert über Zuschuss für Weihnachtsmarkt

Plus Petra von Thienen übt Kritik am bisherigen Konzept des Meringer Christkindlmarktes und verweist auf das Friedberger Beispiel.

Noch liegen die genauen Zahlen nicht vor, aber die Gewerbevereinigung Mering Aktuell beantragt für den Weihnachtsmarkt 2023 einen Zuschuss, um ein mögliches Defizit abzufangen. Diese Finanzspritze solle maximal 6000 Euro betragen.

2022 betrug das Defizit 2.432 Euro, die Kosten für die Bauhofleistungen lagen bei 7.363 Euro. In diesem Rahmen würden sich wohl auch die Kosten für 2023 bewegen, prognostizierte Bürgermeister Florian Mayer in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses. Er erläuterte, dass sich wieder nur die Hälfte der erwarteten Fieranten angemeldet hatten. Dieser Trend setze sich fort. "Dabei gibt es sehr wohl die Möglichkeit, sich einen Stand zu teilen", erklärte Mayer. Wichtig sei nur, dass kein Stand vorzeitig abgebaut werde oder leerstehe. Für Mitglieder bei Mering Aktuell werde eine ermäßigte Standgebühr fällig. Im Bereich Hobby und Kunst gibt es aber auch für Nichtmitglieder einen Nachlass. Mayer betonte: "Wir können stolz sein auf das, was wir mit unserem Meringer Christkindlmarkt haben."

