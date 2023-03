Mering

vor 18 Min.

In Mering könnte die Grundsteuer bald wieder sinken

Plus Die UWG beantragt die Senkung der Grundsteuer, die Mehrheit im Hauptausschuss geht diesen Weg mit. Nun muss der Marktgemeinderat von Mering darüber abstimmen.

Von Eva Weizenegger

Mering steht trotz des Fehlers bei der Gewerbesteuerübermittlung an das Landesamt für Statistik in Bayern besser da, als noch vor einigen Jahren gedacht. Darauf konnten sich alle Marktgemeinderatsfraktionen in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses einigen. Doch das gute Finanzpolster sorgte zugleich auch für Diskussionen. Denn die UWG fordert auch dieses Jahr eine Senkung der Grundsteuer.

