Mehr Licht und Musik: Mering stärkt Weihnachtsmarkt und Candlelight Shopping

In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses musste das Gremium über zwei Zuschussanträge der Gewerbevereinigung „Mering Aktuell“ entscheiden. Mit 9:1 Stimmen wurde beschlossen, maximal 3850 Euro für das Candlelight Shopping zu gewähren. Die LED-Kerzen für die Beleuchtung der Straßen sollten aber auch kostenlos an andere Vereine verliehen werden. Mit 10:0 Stimmen beschlossen die Rätinnen und Räte, für den Weihnachtsmarkt 2025 einen Zuschuss von bis zu 6000 Euro zu gewähren, falls es ein Defizit geben sollte.

Darum bittet Mering Aktuell um Zuschüsse

Aufgrund eines neuen Veranstaltungskonzepts und eines erhöhten Aufwands für die Attraktivitätssteigerung bat Mering Aktuell um eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 3.850 Euro seitens der Marktgemeinde Mering. Das Geld ist außerdem nötig für Fassadenstrahler und LED-Lampen für das Candlelight Shopping am 21. November von 17 bis 22 Uhr. Der Gewerbeverein wird nach der Veranstaltung erneut eine genaue Kostenaufstellung vorlegen. Da der Antrag nach der Haushaltsplanung 2025 einging, erfolgt die Abrechnung im Jahr 2026.

Mittlerweile können bei Mering Aktuell auch politische Parteien und Wählergruppierungen Mitglied werden. Die Gemeinde möchte aber nur einen Zuschuss gewähren, wenn die Veranstaltung ohne politische Parteien erfolgt. Die Wirtschaftsförderung sowie Brauchtumspflege ist eine freiwillige Aufgabe der Gemeinde im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit.

Wolfgang Bachmeir (SPD/parteifrei) merkte an, dass die Gemeinde bereits die Marktmanagerin zahle und die weiteren Ausgaben durch Mering Aktuell selbst zu zahlen seien. Bürgermeister Florian Mayer antwortete, dass bei fehlenden Mitteln ein Antrag möglich sei und es das Ziel sei, weitere Gewerbetreibende als Mitglieder zu gewinnen. Mathias Stößlein (UWG) schlug vor, die LED-Kerzen besser im Bauhof zu lagern. Stefan Spengler (CSU) erklärte, dass diese Mal nur musikalische Auftritte in Geschäften geplant seien und dazu ein Zuschuss von 20 Prozent möglich ist. Die Kosten setzen sich somit aus der Beschaffung der LED-Kerzen und Zuschüssen an die Veranstalter zusammen, wobei dieser auf 20 Prozent von maximal 1.000 Euro gedeckelt ist. Dies soll einen Anreiz für die Gewerbetreibenden schaffen, sich mit Attraktionen in den Geschäften zu beteiligen, erläuterte Bürgermeister Mayer. Es entfallen dafür aufwendige Sperrungen durch den Bauhof, die bei Auftritten im Freien nötig wären.

Spengler sagte als Zweiter Vorsitzender zu, dass Mering Aktuell die LED-Kerzen gerne an andere Vereine ausleihen werde. Grund für die Beschaffung ist, dass es mit Wachskerzen bei Wind und Regen immer Probleme gab. Mit 9:1 Stimmen beschloss der Hauptausschuss, Mering Aktuell für die Durchführung des Candlelight-Shopping nach Vorlage eines Verwendungsnachweises über die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben sowie der dazugehörigen Belege einen einmaligen Zuschuss in Höhe von maximal 3.850 Euro zu bewilligen. Bedingung für den Zuschuss ist, dass keine Parteien oder Wählergruppierungen teilnehmen.

2024 entstand beim Weihnachtsmarkt in Mering kein Defizit

Für den Meringer Weihnachtsmarkt beantragte der Gewerbeverein Mering Aktuell einen maximalen Defizitausgleich von 6.000 Euro, der nach Beendigung der Veranstaltung mit der Gemeinde abgerechnet werden soll. Für 2024 musste die Gemeinde laut Aussage von Bürgermeister Florian Mayer kein Defizit ausgleichen und er hofft, dass es auch in diesem Jahr ähnlich verlaufen wird. Der Hauptausschuss beschloss einstimmig mit 10:0 Stimmen, dem Verein zur Veranstaltung des Weihnachtsmarktes 2025 im Jahr 2026 nach Vorlage eines Verwendungsnachweises über die vollständigen Einnahmen (auch Spenden) und Ausgaben zur Minderung eines Defizits einen einmaligen Zuschuss in Höhe von maximal 6.000 Euro zu bewilligen und im Jahr 2026 abzurechnen. Bedingung für den Zuschuss ist, dass keine Parteien und Wählergruppierungen am Weihnachtsmarkt teilnehmen. Die Kosten für die Bauhofleistung und die Wasserwerkdienstleistungen für die Veranstaltung wird, wie die Jahre zuvor schon, der Markt Mering übernehmen. Die Werbungskosten trägt Mering Aktuell selbst.