Eine Übermittlungspanne beim Haushalt kostet Mering Millionen

Plus Falsche Angaben bei der Gewerbesteuer sorgen dafür, dass die Schlüsselzuweisung geringer ausfällt und über 1 Million Euro mehr Kreisumlage gezahlt werden muss.

Noch weiß Bürgermeister Florian Mayer nicht, wer für den Übermittlungsfehler verantwortlich ist. Fakt ist jedoch, dass bei den Berechnungen der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2023 sowie auch bei den Umlagezahlungen an den Landkreis mit zu hohen Gewerbesteuereinnahmen gerechnet wurde. "Es wurde uns zugesichert, dass 2024 dieser Betrag dann zusätzlich ausgezahlt wird und wir zudem weniger Kreisumlage zahlen müssen, doch 2023 müssen wir mit dieser Berechnung zurechtkommen", bedauert Mayer.