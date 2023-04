Hebauf für den neuen Hort an der Ambérieustraße in Mering

Plus Hohe Räume, große Fenster und viel Holz – so zeigt sich der neue Hort an der Ambérieustraße. Warum es ein besonderes Vorzeigeprojekt ist.

Mit einem kräftigen "Hurra!" schlossen die Kinder ihr Hebauf-Lied für den neuen Hort ab. Die muntere Truppe vermittelte einen Eindruck davon, wie sich das Gebäude mit Leben füllen wird. Bis dahin gibt es noch einiges zu tun. Wenn alles gut geht, kann die integrative Einrichtung "Clara & Felix" mit der Kjf als Träger zum Jahreswechsel umziehen.

Heute sind die rund 100 Kinder in Containern und in Klassenzimmern im Schulgebäude untergebracht. Das Gebäude neben dem Kindergarten St. Margarita ist ein Ersatzneubau, wie Bürgermeister Florian Mayer bei der Hebauf-Feier erläuterte. Das bedeutet, dass sich die Betreuungskapazitäten mit Fertigstellung nicht wesentlich vergrößern. Fünf Gruppen mit insgesamt bis zu 125 Kindern werden hier Platz haben – das aber in großzügigen und genau auf die Bedürfnisse zugeschnittenen Räumen.

Die Kinder vom Hort "Clara&Felix" hatten zur Hebauffeier zwei Lieder einstudiert und bestaunten im Anschluss die neuen Räume. Foto: Gönül Frey

So wird es neben den Gruppenräumen auch extra Zimmer für die Hausaufgaben geben, einen Werk- und Therapieraum, einen Spielflur und einen Speisesaal. An der Ost- und an der Südseite sind Holzterrassen geplant. Der Haupteingang geht zur Ambérieustraße. Das ganze Gebäude ist in Holzbauweise aus vorgefertigten Holzteilen errichtet. Planer Martin Werner vom Architekturbüro "Raum und Bau" bedankte sich bei der Kommune, dass sie sich für diese etwas teurere Bauweise entschieden hat.

Neuer Hort in Mering wird teurer als geplant

Wie sich jetzt schon abzeichnet, wird der neue Hort teurer als geplant. Die Schätzung vor Baubeginn 2022 belief sich auf 5,6 Millionen Euro. Das erste Vergabepaket wäre demnach mit 2,54 Millionen Euro geplant gewesen, tatsächlich musste die Kommune für 3,05 Millionen Euro vergeben. Weitere Arbeiten stehen noch aus. Rund 2,6 Millionen Euro werden an Fördermitteln erwartet, darunter 200.000 Euro für die Holzbauweise und 324.000 Euro für das Qualitätssiegel "Nachhaltiges Gebäude", das Mering hier erstmals für ein kommunales Gebäude anstrebt.

Bürgermeister Florian Mayer erinnerte an die besonderen Herausforderungen, vor denen der Hort in den vergangenen Jahren stand. So drohten die Eltern 2020 plötzlich ohne Betreuung dazustehen, als die AWO als damaliger Träger nach einigen vertraglichen Verwicklungen mit der Gemeinde plötzlich aufhörte. Damals sei die Kjf sehr kurzfristig in die Bresche gesprungen und habe es sogar geschafft, genügend Personal für eine zusätzliche Gruppe zusammenzubekommen. "Wir sind froh, dass wir Sie haben", sagte Mayer deshalb an die Adresse von Einrichtungsleiterin Marina Aunkofer.

Meringer Grundschule hilft dem Hort seit Jahren immer wieder aus

In dem Zusammenhang bedankte er sich auch bei Susanne Geiger, Leiterin der zugehörigen Grundschule, die seit Jahren immer unkompliziert hilft, wenn es mal wieder heiße, man brauche Platz, der Hort platze aus allen Nähten. Denn eigentlich war der große Neubau schon viel früher geplant gewesen. Doch 2020 war in Mering das Geld so knapp, dass das Projekt zurückgestellt werden musste. 2022 war die Lage wieder etwas entspannter und der Gemeinderat beschloss, das Vorhaben wieder aufzugreifen.

Zimmermann Andreas Hillebrand spricht beim Hebauf den traditionellen Segenswunsch. Foto: Gönül Frey

Traditioneller Höhepunkt der Hebauf-Feier war der Segensspruch von Zimmermann Andreas Hillebrand, der für die Einrichtung viele gute Wünsche formulierte – unter anderem "Frohsinn, Eintracht und Seelenfrieden". Für das künftige Glück des Kinderhauses sorgte er mit einem schwungvollen Wurf seines Glases, das auf dem Boden in tausend Scherben zersprang.

Die Gartenanlagen werden zuletzt fertiggestellt – ein Apfelbaum für die künftige Bepflanzung bekam bei der Feier eine symbolische Rolle als Wunschbaum. Wie Hortleiterin Marina Aunkofer erklärte, trägt dieser die Wünsche von Kindern, Personal und Elternbeirat. Sie bat alle, die Ohren gut zu spitzen: "Vielleicht kann man den ein oder anderen Wunsch ja erfüllen, Herr Bürgermeister", sagte sie. Einige Kinder trugen ihre Anliegen laut vor, als sie diese an den Baum hängten. Viele davon betrafen den Garten des Hortes, für den die Schülerinnen und Schüler gerne ein Trampolin hätten. Doch auch bunte und fröhliche Farben für die Räume wurden genannt. Der Elternbeirat wünschte sich eine Tischtennisplatte. Planer Werner versicherte, dass so mancher Wunsch bei der Gestaltung des Gebäudes bereits berücksichtigt sei.

Mit einem Lied und einer langen Polonaise durch ihre künftigen Räume verabschiedeten sich die Kinder vom Hort "Klara und Felix" von der Feier.