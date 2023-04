Heck angefahren: In der Glückstraße hat ein Autofahrer Pech

Die Polizei sucht Hinweise zu einer Unfallflucht in der Meriger Glückstraße.

Kein Glück hatte ein Autofahrer in der Meringer Glückstraße. Als er dort seinen grauen Mini von Freitagmorgen bis Montagmittag abstellte, wurde das Auto angefahren. Der Schaden am Heck beträgt laut Polizei 3000 Euro, der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub. Hinweise an die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710.