Interview

vor 33 Min.

Meringer Heimleiter: "Die Pflege ist ein Job der Zukunft und krisenfest"

Plus Sebastian Graßer sammelte erste Erfahrungen in der Pflege im freiwilligen sozialen Jahr. Heute leitet er das Johanniter-Pflegezentrum in Mering.

Eine Karriere in der Pflege - was hat Sie dazu motiviert, diesen Weg einzuschlagen?



Sebastian Graßer: Der Umgang mit den Menschen war schon immer meine Leidenschaft. Es bereitet mir große Freude, den Menschen etwas Gutes zu tun. Es gibt Momente, die sind einfach unbezahlbar, und das Schönste ist, mit den Patienten gemeinsam zu lachen.

Hatte Ihr familiärer Hintergrund einen Einfluss auf Ihre Entscheidung?



Sebastian Graßer: Absolut. Ich komme aus einer sozial engagierten Familie. Meine Mutter ist ebenfalls in der Pflege tätig, und mein Vater war vor seiner Rente ebenfalls Einrichtungsleitung. Meine Schwester arbeitet als Kita-Leitung. Der Beruf liegt uns sozusagen im Blut. Es ist etwas, das wir mit Leidenschaft tun und in dem wir uns wohlfühlen. Das Pflegezentrum in Mering ist dazu ein kleines, familiäres Heim, und das Team fühlt sich fast wie eine Ersatzfamilie an. Es ist wichtig, in einem angenehmen Klima zu arbeiten.

