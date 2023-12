Helmut Schuirer aus Mering schreibt über Weihnachten 1943 bis 1949

Plus Eine hilfsbereite irakische Nachbarsfamilie animierte ihn zu diesem Weihnachtsgeschenk für seine Enkel. Es soll nicht das letzte Buch sein.

Helmut Schuierer hat es derzeit nicht leicht. Er kümmert sich Tag und Nacht unermüdlich um seine pflegebedürftige Frau und ist froh, viel Hilfe durch eine neu hinzugezogene irakische Familie zu bekommen. Durch sie inspiriert, verfasste er sein neues Buch „ Weihnachten wie es früher war – Der Opa erzählt“. Das zwölfseitige Werk umfasst eine Erzählung seines Onkels über Weihnachten 1930. Sein letztes großes Projekt will er auch bald angehen: Der 84-Jährige möchte weitere Lebenserinnerungen schreiben. Ein Nachwort soll es diesmal aber nicht mehr geben.

Der Meringer Helmut Schuierer hat jetzt ein Buch "Weihnachten wie es früher war" geschrieben, in dem er über die harten Jahre während des zweiten Weltkrieges und kurz danach berichtet.

Seit August haben Helmut Schuierer und seine Frau Ida mit einer neu aus München nach Mering gezogenen irakischen Familie mit vier Kindern großartige Hilfe. Sie leben seit 16 Jahren wegen religiöser Verfolgung in Deutschland und haben bereits die deutsche Staatsbürgerschaft. „Schon am Morgen bringt uns die Mutter Brötchen und einen Teller mit Wurst und Käse, abends dann ein warmes Essen“, schwärmt Schuierer. Als sie sich vorstellten und von seiner pflegebedürftigen Frau erfuhren, sagten sie ihm sofort Hilfe zu. Die Kinder nennen ihn bereits Opa und seine Frau Oma.