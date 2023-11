Mering

vor 20 Min.

Helter Skelter rockt die Mehrzweckhalle

Plus 500 Fans der klassischen Rockmusik feiern die Band bis nach Mitternacht. Der Termin für das nächste Konzert in Mering steht schon fest.

Von Heike Scherer

Schon kurz nach 19 Uhr laufen die ersten Freunde der Allgäuer Band Helter Skelter durch die Straßen des Meringer Ortszentrums. Sie möchten frühzeitig in der Mehrzweckhalle bei der Rocknacht des MSV sein und sich einen guten Platz an der Bühne sichern. Für viele ist Helter Skelter ein Pflichttermin im Jahr, um frühere Mitschüler und Mitschülerinnen zu treffen und gemeinsam abzufeiern. Schon zum elften Mal ist die Band in Mering zu Gast.

Bis 0.15 Uhr spielt sie Zugaben. Nach Mering kommen die sieben Vollblutmusiker sehr gerne und Bandleader Peter Schreiner verkündet, dass es für sie nicht der letzte Auftritt in der Marktgemeinde war. Der nächste Termin steht schon: Am 24. November 2024 heißt es wieder „Helter Skelter rockt die Mehrzweckhalle“.

