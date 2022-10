Helter Skelter spielen nach zwei Jahren Pause wieder in Mering

Die Rockband kommt seit vielen Jahren. Der Erlös fließt größtenteils in die Jugendarbeit des SV Mering.

Die Band Helter Skelter spielt die klassische Rockmusik des vergangenen Jahrhunderts – bekannte Titel der späten 60er-, 70er- und Anfang der 80er-Jahre. Damit sind die Musiker unglaublich erfolgreich. Aus alter Verbundenheit kommen sie jedoch immer noch einmal im Jahr für ein Konzert zum Meringer Sportverein. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es wieder so weit. Am Samstag, 12. November, sorgt die sechsköpfige Formation in der Mehrzweckhalle für Stimmung. Der Kartenvorverkauf läuft diese Woche an.

Wie Sportvereinsvorsitzender Georg Resch erklärt, sind 200 Karten schon weg. Die übrigen gibt es bei der Sparkasse, der Raiffeisenbank oder bei Holz Baumüller in Kissing für 22 Euro pro Karte. "Wir würden uns freuen, wenn wir die Bude wieder vollkriegen!", sagt Resch. Die Einnahmen aus dem Konzert fließen zu großen Teilen in die Jugendarbeit des Vereins. Ein wichtiges Standbein sind hier normalerweise die Jugendturniere. Doch wegen des maroden Zustands des Sportheims – das neue befindet sich gerade in Bau – sind die Möglichkeiten des Vereins derzeit eingeschränkt.

Am besten zu Fuß oder mit dem Rad zum Konzert von Helter Skelter

Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden beim Konzert gewohnt gut versorgt: Es gibt einen Getränkeausschank mit zwei Bars sowie einen Sektempfang. Da die Parkplätze begrenzt sind, empfiehlt Resch, wenn möglich, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen. Der Erlös der Garderobe geht deswegen auch vollständig an die Jugendarbeit.

In den Vorbereitungen steckt viel Arbeit. Im Team mit Vorsitzendem Resch kümmern sich hier außerdem Anton Kanjo, Andreas Reschke, Samuel Geiger, Michael Abold sowie Thomas und Tobias Kahn. Vor zwölf Jahren kamen Helter Skelter zum ersten Mal nach Mering, heuer steht nach der Corona-Pause ihr zehntes Konzert in der Marktgemeinde an. "Ich hoffe, dass uns nicht wieder höhere Gewalt dazwischen kommt", sagt Resch.