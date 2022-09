Henschel-Quartett spielt Schuberts größte Werke in Mering

Anspruchsvolle Kirchenmusik ist mit dem Henschel-Quartett in Mering geboten. Zu Gehör kommen Streicherwerke von Ludwig van Beethoven und Franz Schubert.

Der Förderverein der Meringer Kirchenmusik freut sich, für Samstag, 17. September, das Henschel-Quartett zum Konzert in der St. Michaelskirche begrüßen zu können. Seit über 25 Jahren begeistert das Streicherensemble sein Publikum in den großen Konzertsälen der Welt, nun sind sie in Mering, dem Wohnort von Geiger Christoph Henschel, zu Gast.

Hauptwerk ist Schuberts "Der Tod und das Mädchen"

Gespielt wird in der Besetzung mit Christoph Henschel (Violine), Daniel Bell (Violine), Monika Henschel (Viola) und Mathias Beyer-Karlshoj (Violoncello). Auf dem Programm stehen Streicherwerke von Ludwig van Beethoven und Franz Schubert. Zu Gehör kommen Beethovens Streichquartett f-Moll op. 95, das er "Quartetto serioso" nannte, und Franz Schuberts Streichquartett Es-Dur D87. Das Hauptwerk des Konzerts in der Pfarrkirche ist jedoch Schuberts Streichquartett d-Moll "Der Tod und das Mädchen".

Dabei handelt es sich um eines der umfangreichsten und großartigsten Werke des Komponisten. Im Mittelpunkt steht der Mensch in seiner Vergänglichkeit. Im d-Moll-Quartett ist der Tod allgegenwärtig. "Das höchste körperlich-seelische Empfinden ist für mich, solche Musik zu interpretieren", so beschrieb die Bratschistin Monika Henschel vor Jahren einmal in einem Interview ihre persönliche Verehrung für Schuberts Werk. Und so kann sich das Publikum erwartungsfroh in der Pfarrkirche einfinden.

Förderverein der Meringer Kirchenmusik engagiert sich

Mit dem Auftritt des renommierten Ensembles gelingt es dem Förderverein erneut, durch finanzielle und organisatorische Unterstützung in der Pfarrei St. Michael künstlerisch qualitätvolle Kirchenmusik zu bieten. So lautet auch das erklärte Ziel des seit rund 30 Jahren bestehenden Vereins. Antrieb für sein Engagement ist es auch, möglichst viele Menschen in Mering und Umgebung mit seinen Veranstaltungen zu erreichen. In diesem Sinne konnte der Förderverein auch die gut besuchte Orgelmatinee mit dem Augsburger Organisten Helmut Hiller im Juli als Erfolg verbuchen.

Aktuell hat der Förderverein der Meringer Kirchenmusik 50 Mitglieder. Zur Vorstandschaft gehören Pfarrer Florian Markter und Kirchenmusiker Christian Schwarz als Mitglieder kraft ihres Amtes. Erster Vorsitzender ist Rolf Geißler, Zweite Vorsitzende Elke Müller und Schatzmeister ist Josef Halla. "Aktuell haben wir keinen Schriftführer und es wäre schön, wenn sich für dieses Amt wieder jemand finden würde", betont Elke Müller. Das Konzert des Henschel-Quartetts am 17. September in der Meringer Pfarrkirche St. Michael beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne angenommen.