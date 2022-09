Henschel-Quartett verzaubert in der Meringer Kirche St. Michael

Beim gut besuchten Konzert interpretieren die Musiker Stücke von Franz Schubert und Ludwig van Beethoven. Dafür gibt es Standing Ovations und langen Applaus.

Mit feinem Gespür für den Farbenreichtum dieser Stücke zelebrierte das Henschel-Quartett Meisterwerke von Franz Schubert und Ludwig van Beethoven. Zu dem Konzert in der Pfarrkirche St. Michael hatten der Förderverein der Kirchenmusik und der Musikverein Mering geladen. Der Eintritt war frei, Spenden jedoch willkommen.

Christoph Henschel und Daniel Bell, beide an der Violine, Monika Henschel mit ihrer Viola und Mathias Beyer-Karlshøj am Violoncello verständigten sich mit kurzen Blickkontakten und harmonierten perfekt. So eindringlich musiziert hört der Interessierte Franz Schuberts Streichquartett Es-Dur D 87 nur selten. Die tadellose Tongestaltung, der perfekte und homogene Streichquartettklang ergaben eine außergewöhnliche Interpretation voller strahlender Virtuosität und kontrastreicher Dynamik.

Henschel-Quartett beeindruckt durch technische Perfektion

Ludwig van Beethoven, Streichquartett f-Moll op. 95: Unerwiderte Liebe soll der Auslöser für die düstere Stimmung von Beethovens Quartetto serioso gewesen sein. In den vier kurzen Sätzen prallen auf engstem Raum große Kontraste aufeinander, ohne dass es zwischendurch viel Überleitung oder Ablenkung gäbe. Zudem tritt eine abgründige Stimmung hervor, eine Spannung, die scheinbar in jede Muskelfaser der Musiker und auch der Zuhörenden zu dringen scheint. Diese Stimmung bleibt über die folgenden Sätze erhalten. Die Interpreten beeindrucken durch ihre technische Perfektion und werden mit langem Applaus in eine kurze Pause entlassen.

Der Tod und das Mädchen, ein Gedicht von Matthias Claudius, von Franz Schubert intoniert, ist zweifellos das bekannteste Streichquartett des Komponisten. Was macht dieses Stück so besonders? Und warum wollen die Zuhörer es immer wieder hören? Vielleicht, weil es um das Wesen des Lebens und der Existenz geht. In diesem Quartett kreisen Leben und Tod umeinander. Für Schuberts Meisterwerk gibt es kaum einen besseren Interpreten als das international agierende Henschel-Quartett. Die Streicher werden zu einem einzigen musizierenden Wesen, das schon vom ersten Takt des Stücks mit Kraft und Präzision in den Bann schlägt. Am Ende des Konzerts gibt es Standing Ovations und von den etwa 300 Personen lautstarken, lang anhaltenden Applaus.