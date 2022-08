Mering

vor 32 Min.

Herzbank am Kriegerdenkmal – problematisch oder alberne Kritik?

Plus Als unpassend empfindet der Veteranenverein die Herzbank am Kriegerdenkmal in Mering. Ort der Liebe – oder der Erinnerung: In den sozialen Medien wird heftig diskutiert.

Von Anna Katharina Schmid

Kann ein Symbol der Liebe, in dem Fall eine herzförmige Bank, an einem falschen Ort stehen? Über diese Frage entbrannte kürzlich eine Debatte in Mering. Der Vorsitzende des Veteranenvereins, Gottfried Neumair, hatte sich an dem Standort der Bank gestört, die mitten auf dem Areal des Kriegerdenkmals steht. Man wolle hier keine "Partyzone", frisch vermählte Hochzeitspaare hielten an dem beliebten Fotomotiv aber immer wieder Sektempfänge ab. Die Meinungen könnten nicht gegensätzlicher sein und kreisen um ein komplexes Thema: Wie gedenkt man des Krieges und seiner Opfer in der heutigen Zeit? Das sagen die Meringerinnen und Meringer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen