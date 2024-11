Kann die Herzstück Genossenschaft einen Laden in Mering eröffnen?

Der Meringer Bioladen schließt zum Jahresende. Viele Kundinnen und Kunden bedauern dies. Doch für sie könnte schon bald eine Alternative mitten in Mering entstehen. „Das liegt aber am Engagement der Meringerinnen und Meringer“, sagt Anja Dördelmann. Sie ist Vorstandsvorsitzende der Herzstück Horgau Genossenschaft. Herzstück ist ein wachsendes regionales und ökologisches Versorgungsnetz, mit mehr als 800 Mitgliedern. Darunter sind kleine und mittlere Betriebe. In Diedorf und Horgau gibt es bereits eigene Läden, die neben Obst und Gemüse, Nudeln und anderen Trockenwaren ein breites Sortiment abdecken. „Vom Klopapier bis zur Butter, können die Kunden bei uns einkaufen“, sagt Anja Dördelmann. So ein Herzstückladen mit regionalen und biologischen Produkten könnte schon bald in Mering entstehen.

