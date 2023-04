Heuer findet wieder keine Maifeier am Meringer Marktplatz statt

Erst gab es keinen Baum, dann herrschte die Pandemie und jetzt kommt das Volksfest in die Quere – die Almarausch-Trachtler verzichten auf eine Tradition.

Am 1. Mai wird es heuer in Mering erneut keine Maifeier am Marktplatz geben. Darüber informieren die Almarausch-Trachtler, die traditionell das Baumaufstellen und die Maifeier ausrichten. Dieses Jahr werden nämlich die Feierlichkeiten am 1. Mai ins Festzelt auf das Meringer Volksfest verlegt, fernab des Maibaums. Dabei hat der derzeitige Maibaum noch keine einzige Maifeier erlebt, wie die Trachtler bedauernd feststellen.

Während in der Vergangenheit der Maibaumständer aufgrund von Statikberechnungen als ungenügend deklariert wurde, vergingen die Jahre, in denen der Maibaumständer am Ersten Mai nur Schandtafeln und einen dazu passenden Schandbaum halten durfte. Zwar hielten die Mitglieder des Trachtenvereins Almarausch Mering eisern ihre Maifeiern mit Tänzen am Markplatz über die Jahre ab, jedoch jedes Jahr ohne dazu passenden Maibaum.

2020 war es dann endlich so weit, ein Maibaum durfte wieder aufgestellt werden. Aber bekanntermaßen machte die Pandemie der Feierlichkeit einen Strich durch die Rechnung. Doch die Trachtler stellten trotz Corona ihren Baum auf, aus Freude, dass endlich wieder ein Baum den Marktplatz und die Gemeinde schmücken darf. Auch 2021 fiel die Feier der anhaltenden Pandemie zum Opfer.

Wetterpech verhindert 2022 die Maifeier in Mering

Im vergangenen Jahr war endlich wieder eine Maifeier geplant, aber auch da wollte das Schicksal keine Feier für den Maibaum. Durchwachsenes, nasskaltes Wetter zwang die Verantwortlichen, die Feier kurzfristig abzusagen. Die Prognosen waren zu schlecht, und da so ein Fest mit einem gewissen Vorlauf geplant werden musste, fiel es auch diesmal ins Wasser.

Nach drei Jahren hat der typische Maibaum sein Soll erfüllt, und ein neuer Baum wird feierlich aufgestellt. Nicht so dieses Jahr in Mering. Das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft Mering und Ambérieu soll in der Marktgemeinde auf das verlängerte Wochenende der traditionellen Feier fallen. Da die Verantwortlichen dadurch bereits stark eingespannt sind, musste eine Verlängerung der Standzeit des Maibaums um ein weiteres Jahr beantragt werden.

Maifeierlichkeiten werden heuer ins Festzelt verlegt

Anfangs gab es Überlegungen, ob die deutsch-französische Feier auf dem Marktplatz zum 1. Mai stattfinden könne. Schlussendlich wurde diese Planung verworfen und das Volksfest für das verlängerte Wochenende angesetzt.

Die Verantwortlichen des Trachtenvereins und Bürgermeister Florian Mayer konnten sich auf einen gebührenden Rahmen im Festzelt des Volksfestes einigen, der Maibaum jedoch wird seine verlängerte Zeit auch weiterhin, ohne jemals eine Maifeier gesehen zu haben, allein am Markplatz verbringen müssen.

Zumindest für das nächste Jahr hofft der Trachtenverein, wieder eine Maifeier am Markplatz ausrichten zu können. "Ob es so weit kommt oder ob der bereits geplante Umbau des Marktplatzes zu dieser Zeit auch das nächste Jahr verhindert – Wir werden es sehen …" heißt es dazu von Vereinsseite verhalten. (AZ)