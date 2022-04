Mering

vor 17 Min.

Sammelaktion in Merching: Wo der meiste Müll herumliegt

Sehr viele Kinder nahmen an der Aktion in Merching teil und zeigten, wie wichtig ihnen eine saubere Umwelt ist.

Plus Über 50 Freiwillige helfen beim Ramadama in Merching mit. Zu den kuriosen Fundstücken gehören ein Unterarmgips, ein Bürostuhl und eine Ladestation.

Von Christina Riedmann-Pooch

Es ist 10 Uhr morgens. Über 50 tatkräftige Merchingerinnen und Merchinger treffen sich, der Parkplatz am Rathaus ist voll. Sie wollen an diesem Samstag mit anpacken und Merching wieder richtig aufräumen. Schnell teilen sich die Grüppchen auf, bewaffnet mit Greifzangen, die von der Gemeinde gestellt werden, Kübeln, Handkarren, Tüten, Handschuhen und jeder Menge Tatendrang. Eine Erwachsenengruppe wird den Stausee übernehmen, die anderen Grüppchen mit Vertretern jedes Alters, davon auffällig viele Kinder, verteilen sich entlang der Paar, auf den Spielplätzen, freien Flächen - überall dort, wo Müll denkbar ist. Auch einige Hochdorfer starten in ihrem Ortsteil die Suche nach Weggeworfenem und beteiligen sich parallel an der Aktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .