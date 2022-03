Hilfe für die Ukraine: So können Meringer helfen

Im Kleiderladen in Mering können Sachspenden für Geflüchtete abgegeben werden. Es wurde auch ein Spendenkonten der Gemeinde eingerichtet.

Auch der Markt Mering schließt sich den Hilfsaktionen in Deutschland und dem Landkreis Aichach-Friedberg für hilfsbedürftige Geflüchtete aus der Ukraine an, das teilt Bürgermeister Florian A. Mayer mit. Viele hilfsbereite Meringer Bürgerinnen und Bürger hätten sich bereits gemeldet, um die Hilfsbedürftigen aus der Ukraine in der aktuellen Situation zu unterstützen.

Die Meringer Tafel und der Kleiderladen koordinieren vor Ort die Hilfe mit Sach- und Lebensmittelspenden. Es werden vor allem frisches Obst und Gemüse oder haltbare Lebensmittel wie beispielsweise Konserven und Hygieneartikel benötigt. Diese können immer dienstags von 8 bis 10.30 Uhr oder am Montagabend abgegeben werden, möglichst nach vorheriger Absprache mit Ingrid Engstle von der Meringer Tafel unter Telefon 08233/92985.

Mering sucht Spenden für die Ukraine: Decken sind knapp

Darüber hinaus werden ebenfalls nach Absprache weitere Sachspenden angenommen, vor allem Decken sind knapp. Die Spenden können mittwochs zwischen 13.30 und 16.30 Uhr in der Tafel oder im Kleiderladen in der Zettlerstraße 36 abgegeben werden.

Wer privat Geflüchteten ein Dach über dem Kopf bieten möchte oder Vorschläge für die Unterbringung hat, kann sich dafür beim Leiter der Abteilung „Bürger und Service“, Bernhard Bordon unter Telefon 08233/3801-43 oder per E-Mail an bernhard.bordon@mering.bayern.de melden.

Für Geldspenden hat die Gemeinde auf ihrer Webseite im Internet eine Liste diverser seriöser Hilfsorganisationen veröffentlicht. Spenden nehmen auch die Tafel Mering und der Kleiderladen per Überweisung entgegen. Geldspenden mit dem Stichwort „Ukraine“ können für die Tafel mit der IBAN DE52 7206 9155 0100 1264 11 oder an den Kleiderladen mit der IBAN DE52 7206 9155 0200 1264 11 überwiesen werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch